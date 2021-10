Rouen : il tente de tuer un homme avec une hache

Mardi 9 septembre, il est 17h05 lorsque les policiers de circulation routière se rendent route du Havre à Rouen suite à un différend entre automobilistes.

Sur les lieux, ils découvrent deux véhicules arrêtés avec plusieurs personnes autour. Une femme, née en 1993 et propriétaire d'une Peugeot 206 déclare qu'elle venait de Déville-lès-Rouen et qu'elle était arrêtée à un feu rouge lorsqu'une Peugeot 308 surgit derrière elle, klaxonne et fait des appels de phares.

La 206 redémarre et est toujours suivie de très près par la 308. Au feu rouge suivant, la jeune femme sort avec les deux passagers, tous deux nés en 1994, et demande à l'occupant de la Peugeot 306 des explications sur son attitude.

Une lame de 10cm

C'est alors que le conducteur sort du véhicule avec une hache et porte plusieurs coups sur le passager avant. Ce dernier réussit à parer partiellement les coups mais présente une plaie saignante au cou ainsi qu'aux mains. Les deux passagers de la Peugeot 206 parviennent à désarmer le conducteur.

Les policiers constatent que l'homme, né en 1951 et demeurant à Saint-Aubin-les-Elbeuf est couvert d'éclaboussures de sang. Il est interpellé et ramené à l'hôtel de police par les policiers de la brigade canine.

Il a été placé en garde à vue par le quart judiciaire.