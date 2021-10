Décès de la policière à Caen : la réaction du ministre de l'Intérieur

Bernard Cazeneuve dit avoir "appris avec une infinie tristesse le décès cette nuit de Mme Sandrine Morthas, gardienne de la paix de la conscription de sécurité publique d'Évreux, renversée samedi dernier par un individu à scooter, alors qu'elle participait à la sécurisation des jeux équestres mondiaux à Caen." Le ministre salue "le dévouement exemplaire de cette fonctionnaire de police, qui a perdu la vie en protégeant celle des autres." Il présente ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie dans ces circonstances tragiques.



Bernard Cazeneuve réaffirme dans ce communiqué "sa détermination à lutter sans relâche, et avec une très grande fermeté, contre tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, bafouant ainsi les lois et méprisant la vie humaine."

A Caen, l'annonce du décès "a été accueillie avec une grande émotion dans toute la ville. Le maire, Joël Bruneau, au nom de toute l'équipe municipale, tient à exprimer ses condoléances à l'époux, aux trois enfants et à la famille de la policière décédée ainsi qu'à ses collègues."

La Préfecture a également tenu à témoigner son soutien aux proches de la victime. "Elle laisse trois enfants, un époux et une famille devant lesquels nous nous inclinons et que nous nous efforcerons de soutenir. Cette policière mérite tout notre respect ainsi que ses collègues, très éprouvés par cette disparition cruelle. Tous les fonctionnaires et agents publics de l'Etat de Basse-Normandie ont aujourd'hui une pensée émue et pleine de compassion pour elle et sa famille."