L'association d'insertion sociale des handicapés mentaux ou dépendants « Anaïs » a vu le jour dans les années 60. Son premier établissement était sur le site de Godegrand à La Chapelle près Sées. Aujourd'hui, l'association est présente avec 80 établissements implantés sur 13 départements sur 5 régions, accueille près de 3500 personnes handicapées et emploie quelques 2000 salariés. Son siège sociale est à Alençon.

Monique Ricomes est venue signer le « Contrat Pluriannuel d'objectif et de moyens » de l'association Anaïs : 13,3millions d'euros sur 5 ans pour améliorer l'insertion sociale de handicapés mentaux et autistes. Les structures concernées par ce CPOM 2014/2018 sont : l’IME Godegrand situé à la Chapelle Prés Sées, l’ITEP de Champthierry, la MAS (maison d’accueil spécialisée) de La Chapelle Prés Sées, la MAS de Juvigny sous Andaine, et la MAS de Vire.

Alain Le Dauphin, président d'Anaïs :

Le château de l'institut Godegrand à Sées va être "déconstruit"

Dans le détail, le plan prévoit la création d’une section autisme « 14-20 ans » à l’IME Godegrand à La Chapelle près Sées, le déménagement de l’ITEP de Champthierry à L’Aigle, l’extension de la capacité d’accueil et le déménagement de la Maison d'accueil de Juvigny sous Andaines à La Ferté Macé (par cession d’autorisation des places de l’Association Marie-Ange Mottier), la création d’un SESSAD autisme, la reconstruction de la maison d'accueil de La Chapelle Prés Sées et une extension de sa capacité d’accueil.

Dans le même temps, le château de l'institut Godegrand à la Chapelle près Sées va être déconstruit. Très beau lorsque l'on passe devant, sur la route Sées/Alençon, il est en fait en mauvais état, ne sert à rien à Anaïs, n'est pas aux normaes pour être utilisé, et générère des coûts d'entretien.