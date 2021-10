Alerte Orange à la pollution de l'air maintenue dans la Manche

La vigilance Orange à la pollution de l'air est maintenue pour une seconde journée consécutive ce mardi 9 septembre par la préfecture de la Manche.

Dégradation de la qualité de l'air

Une dégradation importante de la qualité de l'air est actuellement enregistrée et va persister tout au long de la journée du 9 septembre 2014. Les polluants en cause sont les particules ultrafines, de diamètre inférieur à 10 millièmes de millimètre. Ces particules ont principalement pour origine les combustions diverses (automobile, chauffage, industrie) et l'activité agricole.

Une météo propice à la pollution

La préfecture de la Manche indique que les derniers résultats des mesures enregistrées sur la station de Cherbourg par AIR C.O.M. indiquent des concentrations de particules sur les dernières heures égales à 35 millièmes de millimètre/m3 (60 hier) et pour la station de St Lô 23 millièmes de millimètre/m3. Le temps stable et anticyclonique est propice au

développement de tels épisodes de pollution.

Evolution prévue

Après une légère baisse dans la nuit, amenant des moyennes depuis 00h assez basses, une augmentation des concentrations est attendue dans la journée.