C'est parti pour "les journées Selle Français" à Saint Lô

Les journées Selle Français à Saint Lô, c'est le plus grand événement d'élevage sportif de France. Plus de 700 chevaux seront présentés pendant ces 5 jours à travers plusieurs concours, compétitions et ventes au centre de promotion de l'élevage de Saint Lô.

A ne pas manquer cette année, les nouveautés: les masters des étalons Selle Franaçais organisés du vendredi au dimanche et les ventes élite du week-end où plus de 200 poulains seront présents.

Les spectacles et le championnat de france des FOALS seront bien entendu toujours organisés.

Pour assister à ces journées, RDV directement au centre de promotion de l'Elevage à Saint Lô.

Toutes les informations et le programme sont à retrouver sur le site http://www.sellefrancais.fr/

