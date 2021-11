Lepesqueux baptise son bateau avec Miss France

Il y avait de l'animation ce matin, mercredi 6 octobre sur le quai Vendreuvre à Caen. Et pour cause, avait lieu le baptême du voilier Marie Toit Caen Caen la Mer qui participera à la prochaine Route du Rhum à partir du 31 octobre prochain. A son bord, le skipper caennais Marc Lepesqeux qui continue de recevoir de nombreux soutiens dont celui de Miss France 2010, Malika Ménard. La plus belle femme de l'Hexagone n'a pourtant pas le pied marin. "J'ai un oncle qui est un passionné du côté de Brest, mais en ce qui me concerne je ne sais pas très bien naviguer", a-t-elle indiqué. Pour Marc Lepesqueux, c'est une autre affaire : "c'est une relation intime que j'ai avec ce bateau, mais même si je l'aime bien, j'espère passer le moins de temps dessus", a-t-il déclaré. "Ca serait bon signe".

Objectif : les dix premières places

Plongé dans les derniers préparatifs avant le grand départ, Marc Lepesqueux n'en oublie pas pour autant ses objectifs. "L'idée est de finir dans les dix premiers, maintenant si je peux monter sur le podium, ça serait le bonheur", a-t-il prévenu. Fort de son expérience engrangée au cours des sept solitaires du Figaro auxquelles il a déjà participé, il compte bien se frayer une place parmi les meilleurs. Il faudra pour cela devant uen bonne partie des 44 autres bateaux de type class 40 qui prendront pas à la course. Réponse autour du 20 novembre à Point à Pitre en Guadeloupe.

Bonus Audio: les explications de Maxence Gorregues sur place