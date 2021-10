Caen en 19e position des villes françaises où il fait bon étudier

En progressant de sept places par rapport à l'an passé, Caen se positionne à la 19e place du classement général. Pour la huitième édition du palmarès l'Etudiant des villes où il fait bon étudier, Caen intègre pour la première fois le TOP 10 du classement des grandes villes étudiantes.



Le classement de Caen par thème :

> Sorties : 5e (=) du classement général et 2e du classement des grandes villes étudiantes

> Environnement : 10e (+10 places) du classement général et 6e du classement des grandes villes étudiantes

> International : 38e (=) du classement général

> Sports : 10e (+1 place) du classement général et 7e du classement des grandes villes étudiantes

> Emploi : 21e (+3 places) du classement général et 7e du classement des grandes villes étudiantes

> Etudes : 26e (=) du classement général et 11e du classement des grandes villes étudiantes

> Transports : 37e (+1 place) du classement général

> Culture : 15e (+5 places) du classement général et 4e du classement des grandes villes étudiantes

> Logement : 20e (+2 places) du classement général et 11e du classement des grandes villes étudiantes