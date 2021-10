La bibliothèque d'Hérouville entre dans une nouvelle ère

Les habitués de la bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair s’y rendent inlassablement, et trouvaient encore porte close. Mais ce mardi 16 septembre, après deux mois et demi de fermeture, l’établissement va enfin rouvrir ses portes au public. Et avec une nouveauté : désormais, les usagers pourront eux-mêmes scanner leurs documents. Une première dans l’agglomération caennaise.



En toute discrétion

Depuis début juillet, les équipes de la bibliothèque ont ainsi parcouru peu ou prou les trois-quarts des collections – l’équivalent de plus de 70 000 documents – pour coller à l’intérieur des livres de nouvelles puces de reconnaissance. “Elles permettent d’identifier chacun de ces livres ou cd, et offrent en même temps une protection contre le vol”, explique la directrice de l’établissement, Christiane Le Bossé. Le dispositif est déjà présent dans la plupart des bibliothèques. Mais ici, deux automates tactiles, simples d’utilisation, vont être mis en service pour donner plus d’autonomie aux usagers. “Ils peuvent ainsi emprunter en toute discrétion les livres, et imprimer une petite note de rappel.” Une personne sera chargée de la médiation du système au grand public.