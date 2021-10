Défaite avec les honneurs

Les deux équipes comptant deux victoires lors des deux premières journées, la rencontre promettait d’être serrée, et elle le fut, avec très peu d’occasions de part et d’autre lors de la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, la pression sedanaise augmentait quelque peu pour finalement trouver l’ouverture à la 74e minute suite à un centre en retrait. La frappe de Mehdy Guezoui, déviée par un Canari, prenait à contre pied Salomon Morris qui ne pouvait que regarder le ballon rouler vers le but. Malgré une dernière occasion manquée par les Quevillais pendant les arrêts de jeu, le score n’évoluait plus.



Rectifier le tir contre Amiens

“En 2nde mi-temps on n’a pas fait ce qu’il fallait, on a trop reculé, on a trop laissé Sedan mettre en place leurs qualités et on l’a payé cash. Sur la seconde période, ils ont été au dessus de nous : leur ouverture du score est méritée, la sortie d’Adama Sarr sur blessure nous a empêché de mettre en place tactiquement ce qu’on voulait et on n’a pas trouvé la solution pour pallier cette blessure. On ne va pas baisser la tête, on va rectifier pour pouvoir espérer mieux à l’avenir. Ce n’est que la 3e journée, il faut repartir de l’avant”, déclarait Manu Da Costa a l’issue du match.



Au classement, Sedan prend seul le commandement du championnat tandis que l’US Quevilly descend à la 4e place.

Lors de la prochaine journée, samedi 6 septembre, les Normands prendront le chemin de la Somme pour affronter le Amiens AC, actuellement 13e avec une victoire obtenue lors de la dernière journée face à la réserve de Lens sur le score de (1-0) mais avec deux défaites lors des deux premières journées contre Mantes (3-1) puis la réserve de Lille (1-0). Un match à la portée des Canaris.