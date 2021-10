Début réussi pour l'US Quevilly

Une victoire qui n’était pas écrite d’avance. “Face à ces équipes, lorsqu’on ne marque pas rapidement, on ne sait pas s’il faut continuer à attaquer ou être vigilant”, résume l’entraîneur Emmanuel Da Costa. L’US Quevilly en a fait l’expérience. Après une minute de silence en mémoire de Mahmoud Tiarci, dirigeant décédé récemment, et avec un onze de départ remanié - les recrues Josué Albert, David Biaou, Matthieu Géran, Joris Colinet et Adama Sarr alignées d’entrée - les Jaunes et Noirs ont dominé la première période, multiplié les mouvements à une touche de balle sans pour autant réussir à marquer. Adama Sarr, le nouvel attaquant de pointe, a manqué la cible par deux fois.



Un but 100 % mercato

Au retour des vestiaires, les spectateurs ont bien cru que la chance quevillaise était passée. Mais c’est finalement lors d’un temps fort des franciliens que les Jaunes et Noirs, emmenés par leur nouveau capitaine Joris Colinet, ont trouvé la faille peu après l’heure de jeu. Sur un débordement de l’ailier droit Matthieu Géran, celui-ci délivra un centre au cordeau millimétré entre le gardien et la défense. Adama Sarr n’avait plus qu’à catapulter le ballon au fond des filets. Un but “100 % mercato”. Les 20 dernières minutes ont été plus tranquilles pour les joueurs quevillais qui ont eu même l’occasion d’inscrire un second but.



Après le match, Emmanuel Da Costa s’est montré satisfait : “Nous avons bien maîtrisé les 45 premières minutes. La deuxième mi-temps a été moins intéressante dans le contenu mais nous avons fait preuve de patience et de solidité.” Prochain match samedi 23 août, à Calais : “Ce sera un match compliqué face à une équipe qui sort de CFA2. À nous d’être costauds!”