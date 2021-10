Une équipe taillée pour le top 5

Pas de grands changements dans l’équipe première : trois joueurs ont dû partir - “l’un pour raison professionnelle, les deux autres car on ne pouvait pas les garder”, dixit l’entraîneur Emmanuel Da Costa - plusieurs autres sont arrivés pour renforcer une “ossature que l’on a conservée.”

La défense, même si elle a trouvé une certaine stabilité l’année passée, se voit renforcée par l’arrivée de Josué Albert. “C’est un défenseur central gaucher, ce que nous n’avions pas”, justifie Emmanuel Da Costa. Le milieu reste a priori inchangé. C’est en attaque que les plus grands changements interviennent.



Retour sur le mercato

Les milieux David Steppé, Damien Biaou, Jonathan Mendes, Joris Colinet et les attaquants Adama Sarr, Mathieu Géran, viennent étoffer un secteur en souffrance la saison dernière. “Il faut améliorer notre efficacité. L’année dernière, nous avions une vraie belle équipe en terme de jeu et de conservation de balle mais nous manquions de tranchant dans la dernière passe et la finition. Nous avons donc axé notre recrutement sur l’attaque.” Une efficacité indispensable si l’équipe veut terminer dans le premier quart du classement de CFA.

Le tableau des départs : Thomas Martin part au PSG, Kevin Giboyau à Rouen et Brian Cruman à Mantes.

Le tableau des arrivées : David Biaou, Adama Sarr, David Steppé, Josué Albert, Joris Colinet, Mathieu Géran, Jonathan Mortoire, Orhan Sertoglu et Jonathan Mendes.

Les premiers matchs du calendrier : Quevilly - Sannois-Saint-Gratien le samedi 16 août, Calais-Quevilly le samedi 23 août et accueil de l’ogre sedanais le samedi 30 août à domicile.