Logement : Demande soutenue dans le neuf

Depuis 1999, 900 logements se construisent chaque année dans l'agglomération (page 6). Dans la capitale régionale elle-même, la difficulté est d'ouvrir à terme de nouvelles perspectives.

Les nouveaux quartiers

Pourtant, la Fédération des promoteurs constructeurs de Normandie voient en Caen et son agglomération un marché actif et dynamique : la ville est placée deuxième en Normandie en termes de réservations de logements neufs, et talonne Rouen avec 878 transactions. Parmi les grands projets actuellement en vente, “Les Rives de l'Orne” accueilleront, fin 2011, 220 nouveaux logements, et 295 autres sont attendus au Bon Sauveur. Sans compter la fin du programme de l'ensemble Gardin, face à la Praierie. Les Jardins du Carel, rue Caponière, vont également proposer près de 200 logements. La demande restant soutenue, les prix augmentent. Un mètre carré en appartement neuf coûte aujourd'hui 3 500 € dans l'agglomération, et 3 700 € à Caen. Une maison neuve coûte en moyenne 220 000 euros pour une surface de 100 mètres carrés.



