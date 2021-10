Poids lourds interdits sur les quais : au coeur de l'opération

C'est un arrêté départemental pris le 4 août 2014 qui stipule l'interdiction des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les quais Jacques Anquetil, Jean Moulin et Cavelier de la Salle. L'interdiction a commencé le 26 août 2014, date de la réouverture à la circulation du Pont-Mathilde, et est effective jusqu'au 31 décembre.

22 € d'amende

A 9h50, quelques minutes avant le début de l'opération, les policiers postés sur le quai Jacques Anquetil nous accueillent pour nous expliquer le dispositif mis en place. Une première équipe des forces de l'ordre arrête les camions de plus de 7,5 tonnes. S'ils contreviennent à la nouvelle signalisation routière, l'ordre leur est intimé de faire demi-tour. Une seconde équipe de policiers les attend alors et procède à la verbalisation : "L'amende est de 22€, puis ils doivent faire demi-tour", explique l'un d'eux.

"Pas vu la signalisation"

10 h 01 : un premier poids lourd est arrêté. Mais il a le droit de continuer sa route car il fait de la desserte locale et doit desservir un lieu dans un périmètre proche. Les autres chauffeurs n'auront pas tous cette chance. Très vite, un nombre important de poids lourds doit stationner en file indienne. Tous sont d'accord : "Nous n'avons pas vu la signalisation".

Le deuxième chauffeur arrêté se lamente : "Je suis au chômage depuis trois ans. Avant, on pouvait passer ici. Et franchement, on ne voit pas la signalisation !" Pour Jean-Loup Gervaise, adjoint chargé de la Tranquillité publique et venu assister à l'opération, il est question de "prendre de bonnes habitudes".

11 h : les policiers repartent après quelques verbalisations. Pour eux, le travail n'est pas pour autant terminé : "Nous revenons régulièrement pour de telles opérations, à chaque fois à des horaires différentes."