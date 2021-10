Patrice Delaveau : "Je ne revivrai jamais ça"

Satisfait ou déçu de cette deuxième place ?

"C'est du 50-50. Deuxième si peu derrière, pour 40 centièmes, c'est vraiment rageant. C'est comme ça, c'est le sport. Jeroen a été le meilleur, bravo à lui. Si j'avais vu une barre tomber, j'aurais bien sûr été très content. Il avait une pression énorme, il n'avait le droit à aucune faute et il a tout simplement été énorme."

Que retenez-vous de cette semaine avec une médaille d'argent en équipe et une en individuel ?

"Nous avons passé une semaine fantastique. C'était une grande fête tous les jours. Nous avions énormément de pression. Personnellement, je suis complètement vidé. On a des supers résultats, mais nerveusement ça a été très dur pour nous, les cavaliers français. Ce que je voulais surtout pas dans cette finale, c'était terminer avec la médaille en chocolat. Je m'en sors plutôt bien. Avec chacun des quatre chevaux, je n'ai pas fait tomber la moindre barre. C'est donc très très bien."



Un mot sur l'ambiance...

"C'était quelque chose d'incroyable. Je n'avais jamais vécu ça, et je pense que je ne le revivrai jamais. C'était quelque chose de fantastique."