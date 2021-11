Kat Deluna est de retour avec Akon

Kat Deluna a connu le succès en 2007 avec l'album "9 lives" qui avait été vendu à plus de 200 000 exemplaires en France. Les singles extraits de cet album comme "Whine up" ou "Run the show" avec aussi fait sensation en se classant plus que correctement dans les classements européens.

Un nouvel album est actuellement en préparation pour Kat Deluna. Le nom de cet album "Inside Out". Il sera disponible dans quelques mois en France.

Pour le premier single "Push Push" Kat deluna s'est entouré d'Akon. Découvrez le clip dès maintenant.