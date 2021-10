Préfet et président du Conseil Général de l'Orne remercient les acteurs qui ont œuvré pour les Jeux Équestres Mondiaux.

Alain Lambert, président du Conseil Général a souligné la réalisation finale somptueuse de cet événement disproportionné par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre.

Revenant sur les difficultés d'accès au site, Alain Lambert a souligné qu'on avance très rarement sous les applaudissements, soulignant que c'est plus compliqué d'accueillir 50.000 spectateurs que 5000 ou 500 et que ceux qui sont habitués à ne rendre compte que de comices agricoles se contentent de ces comices agricoles … précisant je n'ai pas de préoccupation à ce sujet, c'est comme quand on rentre de week-end de Pentecôte à Paris, on est pas tout seul sur la route.

Pour Alain Lambert, ce qui a été fait là est porteur d'un avenir enviable ; on a eu la chance que le Haras du Pin soit reconnu comme un lieu formidable.

De son côté, le préfet est revenu sur l'été peu ordinaire dans l 'orne, département de 300.000 habitants qui a participé à pas moins de 4 événement internationaux :

-Le 6 juin, l'Orne avait la charge de l'organisation de la cérémonie au cimetière d'Urville Nacqueville.

-L'Eurojam qui a regroupé quelques 13.000 scouts et qui a eu un retentissement européen. L’événement avait nécessité 7 mois de préparation.

-Puis ce fut la cérémonie de Montormel le 22 août.

-Enfin, les JEM avec le dressage et le cross du concours complet au Haras national du Pin : 2 ans de préparation, 15 reconnaissances sur le terrain, 300 gendarmes mobilisés dont 150 sur le site, 12.000 véhicules accueillis sur le site, même si, admet le préfet, c'est compliqué de faire passer 3 fils en même temps dans le chas d'une aiguille. Pour Jean-Christophe Maraud, l’événement est une formidable réussite, le Pin pourrait même à l'avenir accueillir 30.000 spectateurs de plus.