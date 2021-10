Non, la culture n'est pas hors de prix !

- Au théâtre de Caen comme à la Comédie, les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi bénéficient de tarifs très avantageux en arrivant trente minutes avant le spectacle, s’il y a encore de la place.

- Les quatre salles de musiques actuelles de la région, dont le Cargö (Caen) et le BBC (Hérouville) ont créé le pass SM4C à 15€, qui ouvre à une réduction de 4€ pour chaque concert de ces salles.

- Les cinémas le Lux et le Café des images proposent des carnets 10 places à 42¤, soit moins de 5¤ la séance ! Au Pathé, les séances du mercredi, samedi et dimanche matin coûtent 5,90¤. C’est le cas tous les jours à l’UGC de Mondeville.

- L’entrée au musée des Beaux-Arts et au musée de Normandie est gratuite le premier dimanche du mois, et en permanence pour les moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi.

- L’intégralité des concerts de l’Orchestre de Caen est accessible pour 110¤ : c’est moins de 3¤ le concert !

- La Cart’@too à 10€, ouverte aux 15-25 ans, permet d’accéder à des réductions pour le cinéma, les spectacles, la pratique sportive ou artistique, le transport, etc. Précisions sur region-basse-normandie.fr.