Bienvenue dans l'agglomération caennaise !

“Il y a ceux qui arrivent à Caen parce qu’ils y ont été mutés, d’autres ont souhaité, à l’heure de la retraite, se rapprocher de leurs familles...”, explique Martine Mazenc, chargée de la communication pour Accueil des villes françaises (AVF), à Caen. L’association, dont la vocation est de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants sur Caen et dans son agglomération, propose régulièrement des temps conviviaux pour permettre de faire connaissance. “Il s’agit parfois simplement d’un café. Et nous proposons aussi des activités, ponctuelles ou régulières. Mais attention, nous ne sommes pas un club de loisirs”, prévient-elle. Une fois par trimestre, l’antenne locale d’AVF propose aussi la découverte d’un quartier de Caen. De quoi là encore favoriser les échanges et prendre ses marques.

Septembre est également synonyme d’un nouveau cap pour les étudiants qui arrivent au fur et à mesure des différentes rentrées à l’université ou dans les écoles de la capitale régionale. L’association Bienvenue à Caen propose notamment aux étrangers de les mettre en relation avec des familles, pour favoriser leur arrivée dans la ville.

Enfin, quoi de mieux que l’office de tourisme pour obtenir plans, guides et autres informations ? La mairie, et ses pôles de quartiers, peut aussi être une excellente source pour tout ce qui relève de sa compétence.



Pratique. AVF, Tél. 02 31 86 02 60, avf.asso.fr/caen

. Bienvenue à Caen, Tél. 02 31 30 44 43.

. Hôtel de Ville, Tél. 02 31 30 41 00, caen.fr

. Office de tourisme, Tél. 02 31 27 14 14, caen-tourisme.fr