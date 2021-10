Confiserie-biscuiterie : Rouen a sa caverne d'Ali Baba

Impossible de passer à côté : rue de la Champsmele, un nouveau commerce a vu le jour. La couleur de la devanture, ocre jaune - "Ma couleur préférée", raconte le fondateur de l'enseigne Christian Berlan, Sudiste d'une cinquantaine d'années - interpelle forcément le passant.

Une fois rentrée à l'intérieur, impossible d'être déçu. Biscuits à déguster, confiseries, chocolats... Des navettes aux sablés en passant par les Mantecaos, vous êtes confrontés à une farandole de couleurs et de sucreries. De quoi attiser la gourmandise des clients. Bonus : tout ici est fabriqué en France : "Même les emballages", se réjouit Isabelle Leclerq, propriétaire du magasin. "Il faut que le client soit émerveillé", continue-t-elle.

Des magasins dans le monde entier

Christian Berlan va plus loin : "Le concept de la Cure Gourmande raconte une histoire de la biscuiterie, de la confiserie et de la chocolaterie française. C'est avant tout une histoire d'émotions. Le but est de démocratiser ces produits de qualité." Et il faut dire que cela marche. Si Rouen devient la première ville de l'Ouest à accueillir une cure gourmande, le concept s'est maintenant bien exporté au-delà des frontières hexagonales : "Nous sommes présents en Allemagne, en Belgique, au Kazakhstan, aux Emirats Arabes Unis, bientôt au Canada, à New York et au Singapour", précise Christian Berlan. Sa plus grande fierté ? "Indépendamment de la culture gastronomique de chaque pays, tout le monde consomme à la Cure gourmande de la même façon."

Du monde avant l'ouverture

Roger Leclerq et sa femme Isabelle sont tombés sous le charme de cette enseigne particulière née dans le Sud en 1989 : "Nous sommes tombés dessus à Paris, près du musée Grévin, et nous avons adhéré immédiatemment au concept. C'était vraiment merveilleux." Quelques mois plus tard, le couple a repris le concept à son compte. Le succès semble être déjà au rendez-vous : "Avant même l'ouverture, il y avait du monde devant l'entrée", conclut Isabelle Leclerq.