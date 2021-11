La MOS attend la révolte

'Sur le plan comptable, ce n'est pas satisfaisant, reconnaît sans peine son entraîneur, Thierry Moreau. Nous avons eu un calendrier très difficile et nous devons faire face à de nombreuses blessures.� L'ancien joueur du Stade Malherbe ne se réfugie toutefois pas derrière ces constats. 'On sait qu'on doit progresser dans l'aspect mental et la solidarité, même si on est sur la bonne voie�, confie-t-il.

En quête

d'un premier succès

Confrontée à “un championnat à deux vitesses”, la MOS s'attend à un nouveau match périlleux contre la B de Saint-Lô samedi 9 octobre à domicile (18 h). “A nous de nous révolter pour commencer à ramener des points”, demande toutefois Thierry Moreau, pas décidé à attendre de rencontrer ses adversaires directs pour ouvrir le compteur victoires et lancer la mission maintien.



