Cinéma : Party Girl, un bel espoir féminin

Récompensé par une caméra d'or dans la catégorie Un certain regard au festival de Cannes, ce film évoque l'histoire d'une femme mûre oscillant entre deux choix: celui de prolonger sa vie d'entraîneuse malgré son âge, ou celui de se ranger enfin en acceptant un mariage avec le plus régulier de ses clients. Tourné à Forbach, un village à la frontière franco-allemande, le film inspiré d'une histoire vraie repose sur les épaules d'une actrice amateure de grande envergure: Angélique dans son propre rôle. Surprenante de sincérité et de spontanéité, elle porte le film et de ses yeux bleu clairs, perce les préjugés et fait tomber les tabous. Au délà du destin tragique de cette femme, c'est une belle leçon d'amour et d'humanité que nous dicte le film.

"Angélique perçait l'écran"

Cette oeuvre atypique, qui oscille entre vérité et fiction, révèle l'efficacité d'un trio de réalisateurs associés depuis 10 ans- Claire Burger, Samuel Theis et Marie Amachoukeli: " C'est un lien très fort qui nous unit. Nos rapports ne sont pas toujours posés, nous avons besoin parfois de nous trouver dans des situations conflictuelles pour finir par nous accorder sur un plan. Et lorsque nous sommes enfin d'accord devant l'évidence d'un choix, c'est là que le miracle s'accomplit. Nous sommes évidemment très perfectionnistes. C'est pour cela qu'il nous a fallu 4 ans d'écriture pour faire aboutir le scénario de Party Girl".

Angélique qui est la mère de Samuel Theis avait déjà été sollicité pour un court-métrage tourné par ce trio :" Dans Forbach, sorti en 2008, Angélique perçait l'écran. Elle a une telle force de caractère qu'elle est capable de véhiculer à elle seule beaucoup d'émotion avec naturel. Nous avons voulu lui faire confiance et faire d'elle une héroïne de cinéma en s'inspirant de sa vie. Il s'agit d'une écriture fictionnelle mais largement inspirée des évènements de sa vie. Il y a donc beaucoup d'inventions mais nous avons voulu rester fidèles aux personnages filmés. Ainsi, Angélique et ses enfants jouent leur propre rôle. Mais nous voulions à tout prix sortir du documentaire. C'est donc pour cela que nous avons tourné en scope, le format traditionnel de la fiction qui amène dramaturgie et tragique".

Une fraîcheur et une spontanéité exceptionnelles

Confrontée à ses choix et à leurs conséquences, le destin d'Angélique, loin d'être sordide est digne des tragédies antiques. Incapable d'être une mère modèle, sa famille éclatée n'en respire pas moins l'amour et le respect : " Un amour étonnant vu le contexte", note Marie. Les comédiens non-professionnels apportent une fraîcheur et une spontanéité exceptionnelles: " Nous voulions donner plus de vraisemblance à cette histoire, et nuls autres mieux que les héros de ce drame pouvaient interprèter ces personnages. Quoique le scénario soit très écrit- nous leur donnions des intentions de jeux et des phrases clés- ceux-ci ont composé autour de ce texte: en résulte des scènes surprenantes, très riches en émotion et particulièrement justes".

Party Girl, à l'omnia république. www.omniacinemas.com