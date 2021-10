Jusqu'au début du mois d'octobre, de nouveaux travaux sont menés entre la rue Jeanne d'Arc et le Boulevard des Belges. Les trottoirs sont refaits et aménagés et une partie de la nouvelle piste cyclable est créée. L'intégralité des travaux doit être achevée fin décembre, avec l'ouverture de la bande cyclable aux automobilistes.

Le circulation n'en est pas pour autant perturbée.