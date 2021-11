Rose & Grey, la bien nommée, rue Ecuyère

Outre les galettes classiques, mon regard a été attiré par une rubrique 'Côté Normand”. L'établissement propose en effet la Spéciale Viroise (andouille, crème, camembert, compote de pommes), la Colonelle (pomme de terre, livarot, sauce crème, saucisse) et la Pays d'Auge (Camembert, Pont-l'Evêque, crème, oeuf, gruyère, lardons). La Pays d'Auge obtient à mes yeux tous les suffrages et je n'ai pas regretté mon choix. Cette galette est riche, nourrissante et le fromage est fondant à souhait. J'ai apprécié pour l'accompagner le cidre Bio suggéré par le serveur. Très goûtu en pomme, mes papilles ont été ravies. Pour parfaire mon repas, et aussi un peu par gourmandise, je me suis laissé tenter par une crêpe banane chocolat. Délicatement servie dans une assiette rose en forme de fleur, ce drapé de crêpe est agréable. Seul petit bémol : il est dommage que la banane n'ait pas fait un rapide aller et retour sur la poële. Avec un café, la note s'est établie à 19,50 ¤.

Pratique. 27, rue Ecuyère à Caen. Tél. 02 31 85 20 96



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire