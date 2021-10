"Die-in" aux Jeux équestres mondiaux par des personnels de santé mentale

Sur le coup de 15h40, une cinquantaine de personnels se sont alors alongés en silence "pour alerter la population", sur le plan de modernisation en cours de préparation dans leur établissement. Le Comité technique d'entreprise censé faire avancer cette restructuration doit se tenir mardi 9 septembre à l'Agence régionale de santé.

"Avec ce plan, c'est 50 emplois qui disparaissent, entre des CDD qui ne seront pas renouvelés et des départs en retraite non remplacés", explique Bruno Lechaftois, représentant de la CGT. De son côté, depuis le début du conflit social vieux de plus d'un an, la direction estime que cette réduction de postes est nécessaire pour contrer le déficit budgétaire en cours. Elle avait indiqué au micro de Tendance Ouest, que la "réorganisation en cours n'altèrerait pas la qualité des soins".