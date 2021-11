Chouette, c'est l'heure du goûter

Madeleines coeur noisette et milkshake



Pour 24 madeleines

Ingrédients

125 g de beurre demi-sel fondu

3 œufs

120 g de vergeoise blonde vanillée

150 g de farine

1/2 sachet de levure

Le zeste haché d'un citron non traité

2 c. à soupe de pâte à tartiner aux noisettes



Ustensiles : poche à douille, moules à madeleines.



Préchauffer le four à 180° C/th. 6.



Pour 6 verres de milkshake

Ingrédients

1/4 l de glace au choco

3 œufs

30 cl de lait 1/2 écrémé

5 cl de crème liquide 30 % mat. gr.

Une pincée de cannelle en poudre.

Ustensile : mixeur



Fouetter à la main les œufs et la vergeoise jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine tamisée avec la levure, le beurre et les zestes de citron. Bien mélanger. Remplir les moules aux 3/4.

A l'aide de la poche à douille, injecter un peu de pâte à tartiner dans chaque préparation.

Enfourner pour 8 minutes sans ouvrir la porte du four pendant la cuisson au risque de voir la fameuse petite bosse retomber

Mettre la glace, le lait et la crème dans un bol mixeur. Saupoudrer d'une pincée de cannelle puis mixer.

Servir au verre.





