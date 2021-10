Week-end du vent ce week-end à Carolles et Genêts

C'est un programme dense et dynamique qui vous attend samedi et dimanche dans la baie du Mont Saint michel. Des animations pour toute la famille, des initiations, ateliers et compétitions... tout cela va se succéder tout au long du week-end.

Le programme complet est à retrouver sur weekendduvent.com, en voici un aperçu:

Maquillage, kayak, atelier art thérapie, longe côte, carolles buggy cup, catamaran, parapente. Ce n'est qu'une petite partie de ce qui vous attend.

Pour en savoir plus, ne manquez pas notre émission spéciale entre 9h et 12h samedi 6 septembre, en direct du site et écoutez Mélanie Mesnil, organisatrice à l'office de tourisme de Sartilly, nous présenter cette édition: