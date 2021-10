Au Son d'EUH LO : Retrouvez toutes les animations autour du festival

Le festival Au Son D'EUH Lo c'est ce vendredi 12 et samedi 13 septembre à Tessy sur Vire avec Tendance Ouest. Retrouvez sur scène une dizaine de concert dont As de Trèfle, Demi Mondaine, La Cafetera Roja Martine On the Beach et encore plein d'autres. Ce samedi le festival consacre une journée entière dédiée aux animations.

L'atelier de Zim & Pop, un atelier de crétion de marionnettes. Profitez également d'un stand maquillage pour les enfants et des diverses activités. Retrouvez un concours de palets et de molky mais aussi un spectacle de danse hip hop, un concert gratuit, blind-test géant...Toutes les informations ici

Ecoutez Jean-Philippe Chardin, co-organisateur de l'événement.