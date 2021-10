Un nouveau directeur général à la CCI Caen Normandie

Hervé Gasse intervient depuis 24 ans auprès des entreprises, dont 6 occupés à des postes de Direction Générale dans le domaine des services et 8 comme Président fondateur d’un Groupe ayant des activités d’études stratégiques et de conseil. Il est diplômé d’un Master 2 professionnel en Management obtenu à l’Institut de Gestion de l’Université de la Rochelle, et diplômé du CERAM (European School of Business, actuellement SKEMA Business School – Sophia Antipolis) en Stratégie d’entreprise et Management.

Il succède à Laurent Cotteret au poste de directeur général de la CCI Caen-Normandie.