Sortir dans l'Orne : lundi 8 septembre

La 4eme édition du festival Bouff'ton terroire se déroule ce samedi 13 Septembre 2014 au marché couvert de La Ferté-Macé. Seront présents une dizaine de producteurs locaux avec diverses animations de 15h à 18h30. Puis de 19h30 à 1h00 : restauration et concerts de groupes locaux (The Goggs, Simply Soul et Electronic Kolours) à découvrir dans la salle G.Rossolini.

Ce vendredi 12 septembre, la ville de Bernay donne le coup d'envoi de sa saison culturelle 2014-2015. A cette occasion, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen est invité à donné un concert consacré aux fils de Bach dans l'abbatiale. A partir de 20h30 place Gustave Héon.

Monsieur Fabrice Gloria, Maire de Moulins la Marche, le conseille municipal et la Compagnie Jean Louis Bourdon vous annoncent l'inauguration du théâtre Jean Gabin à Moulins la Marche ce samedi. Vous pouvez assister à un cocktail dînatoire aura lieu à la suite de la représentation de la pièce le Chant du Coq. Rendez-vous à partir de 20h au théâtre et comptez 12 euros la soirée.