Sortir dans le Calvados : lundi 8 septembre

Profitez d'une soirée en plein air à Ouistreham en participant au ciné drive pour une séance de Grease à la tombée de la nuit.

En ce moment une exposition vous permet de découvrir les plantes sous un angle inattendu... Les plantes sauvages et leurs cousines cultivées sont omniprésentes dans notre quotidien.

Une expo surprenante pour faire la lumière sur cette énigme. Loin des livres savants et des ouvrages de botaniques, elle lève le voile de façon ludique sur les mystères des plantes et de leurs usages par l'homme, des plus courants aux plus excentriques !

Rendez-vous à la Maison de la nature, à Sallenelles.

Sinon préparez votre balade nature du week end, dimanche à partir de 9h30 découvrez le cap Manvieux sous l'oeil du faucon. Vous pourrez espérer voir le Faucon pélerin ou le Fulmar boréal longer la falaise de Tracy-sur-Mer. En bordure des plaines cultivées, cette côte à falaises comporte un cordon de prairies en friche et de pelouses calcicoles. Rendez-vous au parking du chemin du Callouet pour une mini randonnée de 4km.