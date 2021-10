Les seniors invités par la Ville pendant la Foire de Caen

Du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, la Ville de Caen invite les seniors caennais de 63 ans et plus à un déjeuner au Zénith dans le cadre de la Foire internationale de Caen. Les inscriptions peuvent être faites du mardi 9 au jeudi 18 septembre dans les pôles de vie des quartiers (9h à 18h), les mardi 9 et mercredi 10 septembre à la maison des associations (8h30 à 17h), le mercredi 17 septembre à l’hôtel de ville (8h à 17h). Une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois seront demandés au moment de l’inscription. Plus d’informations auprès du CCAS de la Ville de Caen au 02 31 52 04 83 ou par mail à l’adresse animationseniors@caen.fr.