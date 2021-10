Occupation d'école et possible recours devant le tribunal administratif

Ce mardi 2 septembre à Neufchâtel-en-Saosnois et ce mercredi 3 à St-Rémy-du-Val, les parents et les élus se mobilisent contre une fermeture de classe dans leur RPI. Ce mercredi, ils occupent cette classe, restée vide, puisque le poste a été supprimé par l'inspection d'académie … qui a oublié de prévenir les élus !

En juillet, il leur avait été dit qu'un recomptage du nombre d'élèves était prévu le jour de la rentrée. Puis plus rien, jusqu'à ce que la directrice de l'école de St-Rémy-du-Val apprenne par hasard il y a 5 jours que la classe était supprimée !

Suppression confirmée ces derniers jours par un mail de l'inspection d'académie.

Ce regroupement pédagogique est en ZRR (zone de revitalisation rurale) et les enfants de moins de 2 ans y ont toujours été comptabilisés. Mais plus cette année sur ce RPI, alors que d'autres classes ouvrent ailleurs pour … accueillir les moins de 2 ans. D'où l'incompréhension des parents et des élus qui comptent sur la commission départementale prévue cet après-midi, pour rouvrir leur classe.

Sinon, ils iront en référé devant le tribunal administratif de Nantes contester cet arbitrage, en invoquant l'inégalité de traitement entre toutes les écoles d'un même département.

Michel Gourdel, maire de Neufchâtel en Saosnois :