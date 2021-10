C'est la rentrée pour Dora !

Comment s’est passée la rentrée ?



"Au début, on était dispersé dans une classe avec plusieurs CP qui n’étaient pas prévus et des CM2. Mais finalement, les maîtres ont trouvé une solution et les CP sont allés dans leur classe. Moi je suis dans une classe de CM1-CM2.”



Es-tu contente de retrouver tes copines ?



“Oui, je suis contente. Je leur ai raconté mes vacances chez mon père, ensuite en Corse du nord et du sud avec ma mère et ensuite chez ma grand-mère.”



Et que penses-tu de ta maîtresse ?



“J’ai une maîtresse, que ma sœur a déjà eu en CE2 et un maître. Mon maître est là le lundi, le mercredi une fois sur deux et le jeudi et la maîtresse c’est le mardi, le mercredi et le vendredi.”



Que penses-tu des activités périscolaires proposées (déjà mises en place en 2013 à Déville-lès-Rouen) ?



“Je crois qu’elles ont lieu le midi et moi je mange à la maison alors je ne sais pas trop.”