Incendie d'un temple franc-maçon à Bernay dans l'Eure

La maison à structure en bois a été presque complètement ravagée par l'incendie qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

"Tous les éléments montrent qu'il s'agit d'un incendie criminel", a indiqué à l'AFP la procureure d'Evreux Dominique Laurens. S'agit-il d'un acte anti franc-maçon ? "Toutes les pistes sont ouvertes", a répondu la représentante du parquet. L'enquête a été confiée à la gendarmerie.

"L'incendie a été d'une grande violence et il n'y a pratiquement plus ni toit ni murs", a indiqué à l'AFP Daniel Keller, grand maître du GOF qui s'est rendu sur les lieux.

"L'incendie a eu lieu de l'intérieur et miraculeusement les archives du temple, qui étaient dans une pièce au bout de la maison, ont été épargnées, en raison de l'intervention rapide des pompiers",a-t-il ajouté.

Selon M. Keller, le temple situé à l'écart de la ville, sur une butte, à l'orée d'un bois, ne disposait pas d'un système de surveillance. Déjà, en juillet, il avait été l'objet d'un cambriolage avec vols d'extincteurs.

Pour le grand maître il est peu probable que le feu soit d'origine accidentelle car l'installation électrique avait été revue récemment.

Interrogé sur la possibilité d'un acte anti-maçonnique, M. Keller a fait valoir que "Bernay est une ville calme", tout en reconnaissant que les temples franc-maçons sont parfois l'objet d'inscriptions ou de tags hostiles.

source : AFP.