Portrait : Jean-Christophe Mabire, un kiné montvillais chez les Experts

Une originalité rapidement justifiée : Jean-Christophe Mabire, kiné libéral, est également l’un des deux kinés attitrés de l’équipe de France masculine de handball qui a successivement remporté les championnats du monde, d’Europe et les Jeux Olympiques. Mais comment ce Montvillais de naissance, âgé de 47 ans, est-il arrivé au sommet du hand français ?



20 ans avec les Bleus

La réponse est simple : Jean-Christophe Mabire a eu une première vie de handballeur de haut niveau. “J’ai d’abord fait Sport-Etudes avant de m’inscrire à une école de kinés à Paris. Là, j’ai signé dans l’équivalent de la deuxième division, à Gonfreville l’Orcher, en 1986”, raconte l’ancien athlète.

Mais voilà, le handball des années 1980 n’est pas encore professionnalisé et ne permet pas de gagner sa vie. Jean-Christophe Mabire se concentre donc sur son métier tout en continuant le hand à un niveau plus modeste. C’est lors de son passage au bataillon de Joinville, en 1989, que ses deux passions vont se confronter : “Je m’entraînais avec le sélectionneur Espoirs et actuel entraîneur-adjoint de l’équipe de France. Je lui ai dit que si l’on avait besoin de moi, j’étais là.”

Et c’est ainsi qu’en 1992, à 25 ans, le kiné intègre le staff médical de la Fédération avant de devenir kiné de l’équipe nationale dès 1995. “Un métier où l’on est le premier levé et le dernier couché !” Après avoir participé à toutes les épopées des Bleus, il en retient deux : “Les Mondiaux 2001 en France et les JO 2008 à Pékin.” Prochain objectif : les JO 2016 à Rio et les Mondiaux 2017... en France.