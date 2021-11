Caen : le concert de Sexion d'Assaut annulé pour homophobie

Le concert du groupe de rap français Sexion d'Assaut prévu jeudi 7 octobre à la salle des musiques actuelles de Caen a été annulé par les gérants du Cargo. Ils dénoncent les propos homophobes dans certaines chansons et interviews, et craignent des dérapages verbaux durant le concert et ne souhaitent pas cautionner des propos intolérants.



Interrogé sur notre antenne lundi 4 octobre, le co-directeur de la salle de musiques actuelles le Cargö a indiqué être "extrêmement choqué par de tels propos." "On est au-delà de la liberté d'expression. Nous n'avons pas obtenu les garanties suffisantes pour que le concert puisse se dérouler dans les meilleures conditions", a t-il ajouté.



Chacun des 1 000 spectateurs attendus sera remboursé. La direction du Cargo a par ailleurs fait savoir que quelque soit le coût financier de l'annulation de ce concert, il s'agit d'une démarche citoyenne qui vise à lutter contre l'homophobie et toutes les formes d'intolérance.