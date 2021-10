La rentrée était bien calme ce mardi matin à l'école maternelle et élémentaire Albert Camus, à la Guérinière. Le maire de Caen, Joël Bruneau, faisait son apparition quelques minutes après le début de l'appel des classes du directeur de l'établissement élémentaire, Daniel Demyttenaere. Cette année, on y comptera sept classes, et 132 élèves.



C'est la rentrée à l'école Albert Camus de Caen ! par TENDANCERADIO

Le maire de Caen Joël Bruneau visitait l'école... par TENDANCERADIO