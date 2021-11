SM Caen : Rajiv Van la Parra est de retour

S'il n'a jamais vraiment perdu le sourire, Rajiv Van la Parra entrevoit enfin le bout du tunnel. Un tunnel dans lequel il est rentré le 2 mai dernier après avoir bousculé un arbitre lors d'un match de CFA à Moissy-Cramayel avec l'équipe réserve du Stade Malherbe. Quelques semaines plus tard la décision de la Commission de discipline était sans équivoque : cinq mois de suspension. "Au début, c'était très dur, mais heureusement, il y a eu l'euro des moins de 19 ans pour que je reste un peu concentré sur le foot, assure-t-il. Et puis le coach m'a donné quinze jours de vacances supplémentaires et j'en ai profité pour aller voir ma famille et des amis chez moi aux Pays-Bas. Ca m'a fait du bien."

Travailler en CFA

Opérationnel et de nouveau autorisé à jouer, le natif de Rotterdam sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. "L'équipe a fait un bon début de championnat sans moi, alors ça va être dur de trouver une place", explique-t-il. La situation est d'autant plus délicate à gérer pour lui qu'à son poste, les dirigeants bas-normands ont recruté des ailiers de choix à l'intersaison. Avant de retrouver le groupe professionnel en compétition officielle, il doit travailler ses gammes en CFA. Et surtout prouver qu'il est l'un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation malherbiste.