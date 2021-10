Arts Vivants vous invite à découvrir Leneveu Valdazo Culot, du Standard de jazz & des compositions. Avec à la baguette : Nicolas Leneveu le saxo ténor, Priscilia Valdazo à la contrebasse et Jean Benoît Culot à la batterie. C'est ce soir à 19h00 chez Charlaux, rue Vauquelin, à Caen et on peut dîner ou boire un verre !

Retrouvez Jacques Gamblin dans le nouveau film de Thomas Lilti « Hyppocrate », l'histoire de Benjamin qui va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

Sortir dans le Calvados : mardi 2 septembre Impossible de lire le son.

Rendez-vous sur www.tendanceouest.com pour retrouver les horaires dans les salles de cinéma près de chez vous.

Enfin assistez à l'Exposition "Bayeux été 1944, administrer la liberté" continue. Découvrez comment le retour à la liberté s'accompagne du rétablissement de la légalité républicaine sur les territoires libérés. Seule ville à n'avoir subi aucun dommage, Bayeux devenu alors un centre d'accueil pour les populations sinistrées... L'expo est à voir au MAHB. Tarif de base : 4,00 à 7,00€, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'informations sur http://bayeuxmuseum.com