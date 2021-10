Florian s'est remis de son spectaculaire accident de horse-ball à Saint-Lô

Le vendredi 29 août, vers 21h00, dans le grand hall du pôle hippique de Saint-Lô plein à craquer, le joueur français, Florian Moschkowitz, en tombant de son cheval Amorgos de L'ambre, a pris un très gros choc sur la tête. Au sol, il perd connaissance devant un public inquiet. Quelques minutes plus tard, il reprend légèrement connaissance et est évacué avec minerve et coque par les sapeurs-pompiers, direction l'hospital.

Plus aucun souvenir

Pour la plus grande joie du public, Florian Moschkowitz est apparu sur le terrain du pôle hippique, avec son équipe... mais à pied, pour la remise des prix du tournoi de démonstration de horse-ball des Jeux équestres mondiaux.

Il nous a confié être encore très fatigué et faible. "Cela fait 20 ans que je pratique le horse-ball, c'est la première fois que j'ai un tel accident" nous dit-il à la sortie du grand hall, à 22h30, le dimanche 31 août. Il nous précise qu'il n'a plus aucun souvenir de la soirée du vendredi 29 août "de la Marseillaise à 1h00 du matin".

Il conclut avec beaucoup de calme et de soulagement "mon cheval Amorgos de Lambre n'a rien, c'est le principal".