L'arène était pleine à craquer, comme pour les trois autres soirées de horse-ball. Près de 3000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes du grand hall du pôle hippique de Saint-Lô pour les "petites" et "grandes" finales du tournoi de démonstration de horse-ball dans le cadre des Jeux équestres mondiaux 2014.

L'ambiance des grands jours

Une ambiance de folie, un public chauffé à bloc et en live par les deux animateurs-commentateurs de la soirée et surtout par... le spectacle des sportifs et leurs montures. Depuis le début des Jeux, seul le horse-ball a su faire vibrer à ce point la foule.

Un doublé tricolore

Du côté des filles, le score est sans appel. Elles battent en finale l'Espagne 7-0. Et pourtant, pour la Capitaine des bleus Gaëlle Lebris, l'équipe n'a pas joué son meilleur horse-ball.

Jeux équestres, la France championne du monde de horse-ball Impossible de lire le son.

Gaëlle LEBRIS, capitaine de l'équipe de France Ladies

Du côté des garçons, ils sont passés tout près de la correctionnelle. Les espagnols les ont dominé jusqu'à 45 secondes de la fin, soit 7-5. Dans les 40 dernières secondes, les français inscrivent deux buts, dont le dernier à 15 secondes du coup de sifflet finale, le public est debout, déchaîné. Ils terminent le match à égalité. Dès la première minute des prolongations, ils inscrivent le but en or. Score final 8-7. Ouf !

Nicolas Thiessard, l'un des piliers de l'équipe de France, reconnait que c'était... "chaud" !

Jeux équestres, la France championne du monde de horse-ball Impossible de lire le son.

Les équipes de France Ladies et Pro elite ont offert aux derniers spectateurs présents une "charge", magnifique !