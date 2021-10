Sortir dans le Calvados : lundi 1er septembre

A partir de vendredi, se tient à Deauville le 40ème Festival du Cinéma Américain. Au programme : des avant-premières mondiales de grandes productions américaines et une compétition ouverte aux films indépendants. Rendez-vous à Deauville jusqu'au 14 septembre.



Ce samedi c'est la 7ème édition de l'Urban Spaces au skate Park de Bayeux. Entre découverte, spectacle et initiation, partez à la découverte des cultures urbaines. La 7ème édition de l'Urban Spaces c'est au Skate Park de Bayeux à partir de 14h. L'entrée est libre, toutes les infos à retrouver sur urbanspaces.fr



Samedi également, la centaine d'associations de Ouistreham vous donne rendez-vous pour une journée de découvertes et de démonstrations et vous donner ainsi l'envie de vous inscrire pour l'année 2014-2015. C'est de 14h à 18h aux prairies de la mer.