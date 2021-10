Seine-Maritime : l'eau est redevenue potable à Ourville en Caux

L'interdiction faisait suite à une analyse de l'eau du robinet sur le secteur Ourville en Caux : l'eau avait été déclarée non potable et non consommable à Ancourteville-sur-Héricourt, Beuzeville-la-Guérard, Cleuville, Normanville, Ourville-en-Caux, Riville, Sommesnil, Thiouville, Grainville-la-Teinturière, Le Hanouard, Héricourt-en-Caux et Oherville.

L'agence régionale de santé de Haute-Normandie vient donc d'annoncer le retour à la normale. Les habitants peuvent à nouveau boire l'eau du robinet.