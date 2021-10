Omonville la Rogue fête la fin de l'été avec un vide-greniers ouvert dès 8h puis de nombreuses animations, notamment aquatiques. Natation, Stand up paddle, course d'OFNI (objets flottants non identifiés), mais aussi des concerts.

Les animations sont gratuites. Rendez vous dimanche à Omonville la Rogue.

Ecoutez Alix, du collectif de la fête du port, nosu présenter cette journée: