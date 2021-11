TV News: Une nouvelle émission sur Canal J

Canal J, la chaîne jeunesse du câble et du satellite du groupe lagardère va lancer ce soir à 19H une nouvelle émission d'humour. Le nom: Le Big Jump. Le principe est simple, trouver des jeunes talents de l'humour en France et ensuite les soumettre à un vote des internautes de CANAL J. Au final, 5 seront retenus pour intégrer la bande du Big Jump, tout un programme.



Je vous en ai parlé il y a quelques jours et c'est désormais fait. La chaîne Odyssée du groupe TF1 a changé de nom et s'appelle désormais Stylia. Cette chaîne sera consacrée à l'art de vivre, au luxe et aux tendances. A découvrir sur l'adsl, le câble et le satellite.



Selon le quotidien Le Figaro, le groupe Canal+ et Orange réflechissent actuellement à la fusion des chaînes Orange Cinemas et TPS Star. Le problème est que cette fusion sera soumise à différentes autorités de la concurrence. Dans le cas où Canal+ et Orange resteraient chacun dans la nouvelle entité, c'est Bruxelles qui donnera sa décision avec des risques de refus pour position dominante sur un marché pour Canal+. Dans le cas par contre, où un seul des deux récupèrent l'ensemble, l'affaire sera étudiée à Paris par l'autorité de la concurrence. Affaire à suivre.



La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Maison close, nouvelle série évènement produite par et pour Canal+ à voir les deux premiers épisodes ce soir.





