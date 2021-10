Basse-Normandie : cette vraie terre de cheval

Dans le détail, on compte même 68 entraîneurs de galopeurs, 180 entraîneurs de trotteurs, 203 cavaliers professionnels, 110 maréchaux-ferrants, 615 vétérinaires équins, 4 800 éleveurs et, en terme d’infrastructures, 31 hippodromes et 20 centres de formation.

La Basse-Normandie est aussi la première région d’élevage en France avec 11 900 naissances (soit 20% de la production française) et un total de 95 000 équidés sur son territoire. A noter d’ailleurs qu’un pur sang sur deux est né en Basse-Normandie.

C’est également la première région d’équitation et la troisième organisatrice de compétitions en France avec 406 clubs et centres équestres et 9 000 épreuves officielles toutes disciplines confondues par an.