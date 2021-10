JEM 2014 : conseils pratiques pour accéder au Haras du Pin

La première journée du concours complet d’équitation, dans le cadre des Jeux équestres mondiaux, est consacrée au dressage. Pour accéder au site, il est recommandé d’utiliser la route départementale 926 (Argentan-Nonant le Pin). Les organisateurs conseillent de ne pas utiliser le réseau secondaire.

S'il est trop tard pour s'inscrire dans l'un des 21 bus qui partent d'autant de communes de l'Orne à destination du Haras du Pin, il est encore possible de profiter de lignes de train mises en place... La Région Basse-Normandie et la SNCF ont prévu deux TER spéciaux entre Caen et Argentan. Des navettes gratuites permettront ensuite de rejoindre le site depuis la gare d'Argentan. Départ de Caen à 8h16 et 9h46, pour des retours à 17h05 et 18h39.



Compte-tenu des conditions climatiques exceptionnelles ces derniers jours, le Comité d’Organisation a décidé de fermer la majorité des parkings grand public afin de les préserver pour la journée du samedi 30 août qui devrait accueillir le plus grand nombre de personnes sur ces trois jours.

Par ailleurs, si vous n'avez pas de billet, inutile de s'y rendre. La compétition se joue à guichets fermés et aucune entrée ne sera donc vendue sur place.



Le stationnement du grand public s’effectuera dans la zone de la Jumenterie et sera régulé par le Comité d’organisation avec le soutien des forces de gendarmeries.