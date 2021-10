Chômage en Basse-Normandie : + 4,3% en un an

Manuel Valls l'avait annoncé, les chiffres du chômage de juillet 2014 ne sont pas bons. En France métropolitaine, on compte 5,084 millions de chômeurs inscrits en catégories A, B et C le mois dernier, soit une hausse de 0,8% par rapport à juin, et de 5% sur un an.

La Basse-Normandie comptait en juillet 68 862 demandeurs d'emploi de catégorie A (ceux n'ayant aucune activité), soit un seul de plus par rapport au mois de juin, mais la hausse est de 4,3% sur un an.

Par département, le nombre de chômeur augmente de 0,8% dans le Calvados, il est stable dans la Manche et diminue de 2,1% dans l'Orne.