JEM 2014, où voir les cavaliers de l'Endurance dans la Manche ?

Où voir et comment suivre les cavaliers de l’Endurance ?

En vous rendant au choix au Centre Equestre de Kairon , sur les plages de Kairon, Jullouville et Carolles, à Dragey, à l’Hippodrome d’Avranches ou encore sur le quartier de la Ferrière de Jullouville.

Le Comité d’Organisation et la Préfecture avec les différentes communes concernées ont identifié différents lieux sur le parcours sur lesquels vous pourrez facilement vous stationner, éventuellement accéder à quelques animations et espaces de restauration mais surtout voir les 170 cavaliers et chevaux qui tenteront de remporter l’ultime récompense.

Les heures de passages des concurrents et le circuit de l'épreuve figurent dans le document ci-dessous que vous pouvez télécharger.

[pdf1]