Portrait : Can Akkuzu, un pongiste rouennais dans l’Empire du Milieu

C’était à l’âge de 6 ans, dans un club du Bas-Rhin. À l’époque, Can Akkuzu peinait à dépasser la table. Aujourd’hui, à 17 ans, il la domine de son talent. Espoir numéro 1 du SPO Rouen, 65e joueur français, Can Akuzzu concentre beaucoup d’espoirs. Il vient de revenir de Chine où il a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Un vrai plaisir pour lui : “Je suis allé déjà deux fois en Chine, j’aime ce pays car le tennis de table y est le sport national, les conditions de jeu et les moyens mis à disposition sont énormes !”



Le top 20 dans le viseur



Là-bas, Can Akkuzu a rencontré l’élite mondiale et attiré vers lui de nombreux regards. Il s’en est fallu de peu pour qu’il aille vraiment loin : “J’ai perdu en 8e contre un Coréen, 4e meilleur joueur de la compétition sur le papier. C’était un tirage difficile mais je suis déçu, car j’aurais pu gagner, étant donné que je l’ai battu en équipe.”



Et si la déception est grande, Can va vite se remettre dans le grand bain national. Après son passage en Alsace, le retour du jeune prodige au SPO Rouen est très attendu. Une attente réciproque : “Je suis arrivé au SPO Rouen car je voulais évoluer en Pro B. J’avais entendu des choses très positives sur ce club, et les coachs me l’ont recommandé donc j’y suis allé sans hésitation.” Bon choix : en 2013-2014, Can Akkuzu a suppléé à quelques reprises Eric Varin. Souvent avec succès.

Dans les gradins du gymnase, le style ultra offensif du jeune joueur ne laisse pas indifférent. D’aucuns disent même qu’il “vole autour de la table”. Lui, en tout cas, continue d’accélérer : “Être dans le top 20 mondial serait une chose énorme, c’est très dur, mais si j’atteins ce niveau, après, je voudrais le top 10 et encore plus !”